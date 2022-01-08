«الوطنية للإعلام»: صرف مستحقات العاملين من خلال منظومة الدفع الإلكتروني هذا الشهر

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيتم صرف مستحقات العاملين بها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني هذا الشهر، وذلك طبقا للمواعيد المحددة من وزارة المالية للصرف شهريا بمنظومة الدفع الإلكترونية الحكومية.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على إتاحه مبلغ ٦٠ مليون جنيه كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات عاجلة لصرف جميع مستحقات العاملين بها، وبناءً على ما عرضته الهيئة الوطنية للإعلام من احتياجاتها للموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزملاء المحالين للمعاش، على أن يتم صرف المستحقات تباعا.

ونوهت الوطنية للإعلام إلى أن هناك متابعة وتنسيقا متواصلا مع الجهات المعنية لصرف جميع المستحقات بشكل عاجل.