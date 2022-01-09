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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية: ندعو المستثمرين للمشاركة في تنفيذ مشروعات نادي أسوان

لقاء المحافظ مع أعضاء
لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الجديد

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، دعمه الكامل لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الجديد برئاسة المستشار الشافعى صالح، حيث ستتم دراسة جميع الأطروحات وأفكار المشروعات للبدء في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى؛ من أجل خلق موارد مالية ذاتية تساهم في قيام النادى بدوره الرياضى والشبابى والاجتماعى والترفيهى من خلال أفكار ورؤى جديدة خارج الصندوق منها دعوة رجال الأعمال والمستمثرين الأسوانيين للتبرع كحل عاجل لمواجهة المتطلبات المالية الحالية.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ، بحضور مصطفى بسطاوى القائم بعمل مدير عام الشباب والرياضة حيث  أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من محافظ أسوان للإرتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران ، بجانب الدور البناء والملموس خلال المرحلة الأخيرة مع مجلس الإدارة السابق برئاسة اللواء أحمد سليمان .

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وأكد أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، تطلعهم لاستمرار الدعم ، وخاصة في ظل التحديات الحالية والتي من أبرزها تراكم الضرائب ، وكذا الحاجة إلى إحلال وتجديد البنية التحتية لمقر النادى ، بجانب صرف المستحقات المالية للاعبين والعاملين بالنادى ، ولاسيما أن فريق كرة القدم الأول يتصدر مجموعة الصعيد بالقسم الثانى برصيد 33 نقطة بعد فوزه بهدف نظيف ، وليس أمامه سوى مباراة مع نادى الإعلاميين في الدور الأول قبل فترة التوقف في المدة من 16 يناير إلى 4 فبراير ، وهو الذى يتطلب إستغلالها في تنظيم معسكر إعداد قوى للدور الثانى .

وقام مجلس الإدارة بعرض رؤيته للمرحلة القادمة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الإستثمارية في مقدمتها مشروع السور القبلى ، والذى من المخطط أن يضم 30 محل ، بجانب الحصول على تخصيص 52 فدان بمدينة أسوان الجديدة لإنشاء الفرع الجديد للنادى ، وهو الذى سيعمل على فتح عضويات جديدة تمثل عوائد مالية لخزينة النادى .

كما ستتم إعادة تشغيل 3 صالات مغلقة للأفراح إنتظاراً لموافقة الطب الوقائى ، فضلاً عن إستلام الدفعات المالية المتأخرة لدى شركة بريزنتيشن ، وخلال اللقاء قام مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بإهداء الرئاسة الشرفية لمحافظ أسوان وذلك تقديراً لدعمه المتواصل للنادى ولإستكمال مسيرته لخدمة المجتمع الأسوانى

لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الجديد
لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الجديد

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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