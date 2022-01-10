نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن الولادة في الشتاء واعراض اوميكرون وطريقة عمل اكلات شتوية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أبرز التريندات خلال التقرير التالي.

الولادة في فصل الشتاء ليست صعبة أو مقلقة كما يعتقد البعض، لذلك نعرض لكي اليوم كل ما تريد معرفته عن الولادة في الشتاء سواء مزايا الولادة في فصل الشتاء واحتياطات الولادة في فصل الشتاء.



مزايا الولادة في فصل الشتاء

هناك العديد من مزايا الولادة في فصل الشتاء وقد قامت العديد من الدراسات بمرور الوقت بتحليل الارتباط بين موسم ولادة الطفل وتأثيره على نموهم حيث اتضح أن أولئك الذين ولدوا في الشتاء لديهم بعض السمات الرائعة التي تميزهم.

شوربة الدجاج بالخرشوف من الأكلات الشتوية المميزة، كما أنها تحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، ويمكن تقديمها لاسرتك كوجبة غنية بالفوائد والفيتامينات.



وإليك طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخرشوف.

مقادير شوربة الدجاج بالخرشوف

صدور الدجاج

خرشوف

جزر

كزبرة خضراء

مشروم

مرقة

ثوم

دقيق

عصير ليمون

زيت او زبدة او سمن

بقدونس

ملح

فلفل

انتشر متحور اوميكرون بشكل كبير في الكثير من الدول، وبدأ الخبراء في فهم المزيد حول المتغير وكيف يؤثر على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو غير المطعمين أو الذين أصيبوا بعدوى كوفيد.

والأشخاص الذين يتعرضون لـ أوميكرون يمرضون بشكل أسرع وقد تظهر عليهم أعراض مختلفة عن أعراض المتغيرات الأخرى.

ما هي أعراض أوميكرون؟



تشير الدلائل المبكرة إلى أنه بالنسبة لمعظم الناس ، يبدو أن أوميكرون يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا يمكن أن يشبه نزلات البرد ، وهو شكل آخر من أشكال فيروس كورونا.