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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها السعال وسيلان الأنف.. أعراض أوميكرون

اوميكرون
اوميكرون

انتشر متحور اوميكرون  بشكل كبير في الكثير من الدول، وبدأ الخبراء في فهم المزيد حول المتغير وكيف يؤثر على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو غير المطعمين أو الذين أصيبوا بعدوى كوفيد. 

والأشخاص الذين يتعرضون لـ أوميكرون يمرضون بشكل أسرع وقد تظهر عليهم أعراض مختلفة عن أعراض المتغيرات الأخرى.

 

ما هي أعراض أوميكرون؟


تشير الدلائل المبكرة إلى أنه بالنسبة لمعظم الناس ،  يبدو أن أوميكرون يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا يمكن أن يشبه نزلات البرد ، وهو شكل آخر من أشكال فيروس كورونا.

سعال
 التعب
احتقان وسيلان الأنف
إلتهاب الحلق
صداع الراس


 "نشهد الكثير من الحالات التهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب والصداع الخفيف" على عكس المتغيرات السابقة ، يبدو أن فقدان حاسة التذوق والشم غير شائع ، كما يقول الأطباء.

 

 حبث اكدت الأبحاث أن الأعراض النموذجية تشمل المزيد من السعال والحمى والإرهاق أكثر من أولئك الذين تلقوا جرعة إضافية. 

هل اوميكرون يسبب مرضا أقل خطورة؟
هناك أيضًا دليل ناشئ على أن الأوميكرون لا يميل إلى الاختراق في أعماق الرئتين بقدر ما تميل المتغيرات السابقة. 

وجدت دراسة ، نُشرت على الإنترنت من قبل جامعة هونغ كونغ ولم تتم مراجعتها بعد ، أنه في حين أن الأوميكرون أقل حدة في الرئتين ، فإنه يمكن أن يتكاثر بشكل أسرع في أعلى الجهاز التنفسي.

بهذه الطريقة ، قد يعمل الأوميكرون مثل التهاب الشعب الهوائية أكثر من الالتهاب الرئوي ، فعادة لا يعاني مرضى التهاب الشعب الهوائية الحاد من ضيق في التنفس. 

يميلون إلى السعال وينتج البلغم" يميل مرضى الالتهاب الرئوي إلى ضيق التنفس والشعور بالتعب أكثر من التهاب الشعب الهوائية بشكل عام.

وجدت دراسة صغيرة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid والذين أصيبوا لاحقًا بالعدوى  بالأوميكرون قد يعانون من أعراض أقل مما كانوا عليه خلال نوباتهم الأولية مع الفيروس.

ومع ذلك ، يكاد يكون من المستحيل على الأشخاص الاعتماد على الأعراض لتشخيص المرض بأنفسهم. بالإضافة إلى omicron ، يستمر متغير دلتا في الانتشار ، جنبًا إلى جنب مع زيادة حالات الأنفلونزا.

لهذه الأسباب ، يحث الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض نزلات برد أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على إجراء الاختبار.

اوميكرون أعراض أوميكرون نزلات البرد سعال الأنفلونزا

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