عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحدث موديلات كورونا.. دلتاكرون سلالة جديدة تجمع بين أوميكرون ودلتا

صدى البلد

"دلتا" و"أوميكرون" و"فلورونا" وغيرهم من السلالات التي تزداد يومًا بعد يوم حيث تكبر عائلة "كوفيد-19" لتنضم  "دلتاكرون" وهي سلالة جديدة إلى عائلة "كوفيد-19" سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تجمع بين متغيرات دلتا وأوميكرون.

يزعم العلماء في قبرص أنهم وجدوا سلالة جديدة يطلقون عليها اسم دلتا كرون Deltacron ، بسبب التعرف على التوقيعات الجينية الشبيهة بالأوميكرون داخل جينومات دلتا، وفقًا لتقارير بلومبرج.

txt

فوضى عارمة.. عائلات سجناء تقتحم أحد سجون المكسيك

txt

قصة بيت جولييت.. يقع في هذه المدينة ويزوره الملايين


فقد قال "ليونديوس كوستريكيس" أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي :"هناك حاليًا عدوى مشتركة من أوميكرون ودلتا Omicron و Delta ووجدنا هذه السلالة هي مزيج من هذين".

حدد البروفيسور كوستريكيس وفريقه 25 حالة من هذا القبيل ويظهر التحليل الإحصائي أن التكرار النسبي للعدوى المشتركة أعلى بين المرضى في المستشفى بسبب كورونا، مقارنة بالمرضى الذين لم يدخلوا المستشفى.

وأضاف البروفيسور: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة أكثر مرضية أو معدية أو أنها ستنتصر"كما إنه يعتقد مع ذلك أن هذه السلالة سيتم استبدالها بواسطة متغير أوميكرون شديد العدوى.

txt

لأول مرة.. العثور على أول حيوان عملاق جاء على الأرض

txt

رحلة بحث مكثفة عن حيوان السوالا .. لهذا السبب

وكان قد أبلغ العلماء أيضًا عن عرضين جديدين غير متوقعين يعاني منهما مؤخرًا المرضى الذين ثبتت إصابتهم بمتغير أوميكرون، وأوضح العلماء حدوث العين الوردية لأن متغير أوميكرون يؤثر على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، والذي يوجد في العين ويمكن أن يحدث في غضون يومين من التعاقد مع البديل.


من المرجح أن يحدث تساقط الشعر في نهاية العدوى ، حيث يدخل المزيد من الشعر في مرحلة التساقط بعد إصابة الشخص بالحمى.

 

دلتا اوميكرون فلورونا كوفيد-19 دلتاكرون سلالة جديدة كورونا

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. العثور على أول حيوان عملاق جاء على الأرض

رحلة بحث مكثفة عن حيوان السوالا .. لهذا السبب

عاشت ما قبل التاريخ .. مخاوف من عودة أخطر سمكة في عالم البحار

فوضى عارمة.. عائلات سجناء تقتحم أحد سجون المكسيك

قصة بيت جولييت.. يقع في هذه المدينة ويزوره الملايين

قادمًا من الفئران.. حقائق صادمة عن أصل متحور أوميكرون

إيلون ماسك يقفز لـ أول تريليونير في العالم

طبيب نفساني طماع .. زوج يقتل شريكته من أجل مليون دولار تأمين

ترشيحاتنا

البرنامج الإعلامي للمنتخب الوطني ليوم الاثنين 10 يناير 2022

دعاء ثبات القلب على الدين.. ردده دائماً

وحش جديد من عائلة تويوتا .. Hilux الرياضية |صور

ميزة خارقة يحصل عليها هاتف وان بلس الرائد OnePlus 10 Pro

ضوابط تأجير السفن بالمدة.. وفقا لقانون التجارة البحرية

شرطي يقفز في بحيرة متجمدة من أجل كلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الإبراشي . ماذا قال؟

سرطان الحنجرة و تداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

وفاة وائل الإبراشي.. ماذا قال الإعلامي في آخر حلقة له قبل إصابته بفيروس كورونا| فيديو

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

بوجه مبتسم.. آخر صورة للإعلامي وائل الإبراشي من العزل المنزلي.. شاهد

موعد ومكان جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

لن يعود إلي الشاشة.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة وائل الإبراشي .. فيديوجراف

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ