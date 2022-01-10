أحدث موديلات كورونا.. دلتاكرون سلالة جديدة تجمع بين أوميكرون ودلتا

"دلتا" و"أوميكرون" و"فلورونا" وغيرهم من السلالات التي تزداد يومًا بعد يوم حيث تكبر عائلة "كوفيد-19" لتنضم "دلتاكرون" وهي سلالة جديدة إلى عائلة "كوفيد-19" سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تجمع بين متغيرات دلتا وأوميكرون.

يزعم العلماء في قبرص أنهم وجدوا سلالة جديدة يطلقون عليها اسم دلتا كرون Deltacron ، بسبب التعرف على التوقيعات الجينية الشبيهة بالأوميكرون داخل جينومات دلتا، وفقًا لتقارير بلومبرج.



فقد قال "ليونديوس كوستريكيس" أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي :"هناك حاليًا عدوى مشتركة من أوميكرون ودلتا Omicron و Delta ووجدنا هذه السلالة هي مزيج من هذين".

حدد البروفيسور كوستريكيس وفريقه 25 حالة من هذا القبيل ويظهر التحليل الإحصائي أن التكرار النسبي للعدوى المشتركة أعلى بين المرضى في المستشفى بسبب كورونا، مقارنة بالمرضى الذين لم يدخلوا المستشفى.

وأضاف البروفيسور: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة أكثر مرضية أو معدية أو أنها ستنتصر"كما إنه يعتقد مع ذلك أن هذه السلالة سيتم استبدالها بواسطة متغير أوميكرون شديد العدوى.

وكان قد أبلغ العلماء أيضًا عن عرضين جديدين غير متوقعين يعاني منهما مؤخرًا المرضى الذين ثبتت إصابتهم بمتغير أوميكرون، وأوضح العلماء حدوث العين الوردية لأن متغير أوميكرون يؤثر على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، والذي يوجد في العين ويمكن أن يحدث في غضون يومين من التعاقد مع البديل.



من المرجح أن يحدث تساقط الشعر في نهاية العدوى ، حيث يدخل المزيد من الشعر في مرحلة التساقط بعد إصابة الشخص بالحمى.