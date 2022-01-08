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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة بيت جولييت.. يقع في هذه المدينة ويزوره الملايين

شرفة جولييت
شرفة جولييت

روميو وجولييت هي واحدة من أشهر قصص الحب والمآسي في التاريخ الأدبي، وتدور أحداثها في مدينة فيرونا بـ إيطاليا، في حين أن القصة هي مجرد مسرحية كتبها ويليام شكسبير، أحد المنازل اكتسب شهرة بكونه بيت جولييت وشرفتها الشهيرة وبات مقصد سياحي يزوره السياح من كل مكان.

تعد شرفة جولييت من أكثر المعالم زيارة في فيرونا، وتقع داخل ما يسمى "منزل جولييت"، ولكنه في الواقع مجرد مكان إقامة سابق لعائلة نبيلة، وفقًا للتقارير الصحفية الإيطالية.

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بيت جوليت

حتى لو كانت جولييت كابوليت شخصية خيالية أنشأها شكسبير ، فإن الملايين يمتثلون لقصة حبها، كل عام يتدفق السياح من جميع أنحاء العالم إلى فيرونا لمجرد رؤية الشرفة التي كان يلتقي فيها روميو بـ جولييت.

في الواقع ، يعود تاريخ المبنى إلى القرن الثاني عشر، في عام 1905 تم شراء المنزل من قبل مدينة فيرونا، فكان المنزل في السابق لعائلة "كابلوه".
يزور الملايين بيت جولييت وشرفتها ويلتقطون صورًا في الشرفة ، أو يعلقون رسائل مليئة بأشياء حلوة على الجدران، كما يلتقطون الصور بجوار التمثال البرونزي لجولييت ،

كما  أن الناس يرسلون رسائل بريدية إلى جولييت في فيرونا، هناك مجموعة من المتطوعين المحليين مكرسة للرد على الآلاف من الرسائل التي تتدفق سنويًا من الأشخاص الذين يسعون بشدة للحصول على مشورة رومانسية.

بيت روميو

وبالمثل ، يمكن للزوار العثور على منزل روميو بالقرب من منزل عشيقته، وقد يقع هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر على طريق ضيق في وسط مدينة فيرونا .

وينتمي القصر  إلى عائلة "كاجنولو نوجارولا" ، أحد النبلاء من أصل فيروني من أصل فرنسي، فهو منزل فخم من العصور الوسطى مزين بشرافات وتحصينات على طراز الغيبلين ، مع فناء داخلي كبير.

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تمت مصادرة القصر لاحقًا من قبل "كانجراندي أنا ديلا سكالا" المسئول عن مدينة فيرونا، وأعيد القصر إلى عائلة "كاجنولو نوجارولا" بعد خلع  الحاكم "ديلا سكالا" في عام 1387 ، ولكن تم بيعه لاحقًا عدة مرات.

في أوائل القرن العشرين ، تم تعيين المبنى ليصبح متحفًا مخصصًا لشكسبير ، ولكن بسبب الحرب ، تم إلغاء الخطط وتحويله إلى إسطبل، تم ترميم القصر من قبل الملاك الجدد الذين رفضوا بيعه للحكومة المحلية لتحويله إلى متحف، أصبح الآن مسكنًا خاصًا لا يمكن الاستمتاع به إلا من الخارج ، باستثناء قسم صغير يضم مطعمًا.
 

روميو جولييت التاريخ الأدبي فيرونا ويليام شكسبير بيت جوليت بيت روميو

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