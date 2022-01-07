مصير مؤلم.. رجل يسقط داخل بركان نشط

انتهت حياة رجل بطريقة مأساوية للغاية إذ سيرته أقدامه للموت في قلب أحد البراكين النشطة، فقد توفي رجل مسن من هاواي بعد سقوطه في بركان نشط.

تم الإبلاغ عن فقدان الرجل البالغ من العمر 75 عامًا ، من هيلو في جزيرة هاواي الرئيسية ، في حديقة هاواي للبراكين الوطنية [HVNP] في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

عثر حراس الحديقة الوطنية National Park ورجال الإطفاء في مقاطعة هاواي في وقت لاحق على جثة الرجل في بركان كيلويا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وبعد ساعات انتشل رينجرز جثة الرجل بطائرة هليكوبتر، كان قد سقط على بعد حوالي 100 قدم في الحفرة، وقال متحدث باسم HVNP إن الرجل سقط من منطقة مغلقة، وأن التحقيق جار في الحادث.

لم يتم الإفراج عن اسم الضحية بانتظار إخطار عائلته، وبالصدفة تم تسجيل زلزال كبير بالقرب من كيلويا في نفس اليوم، سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة أرضية بقوة 4.3 درجة يوم الإثنين

وفقًا لخبير مرصد بركان هاواي " كين هون" لم يكن للزلزال تأثير كبير على براكين كيلويا، وقال: "هذا الزلزال جزء من السرب الزلزالي المستمر تحت منطقة باهالا ، والذي بدأ في أغسطس 2019'. 'كاميرات الويب وغيرها من تدفقات البيانات لا تظهر أي تأثير على الانفجار المستمر في كيلويا ".