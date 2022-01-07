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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أشرف عودة: ارتفاع الإصابات في إيطاليا سببه "أوميكرون" سريع الانتشار

صدى البلد

قال الدكتور أشرف عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: إن سبب ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا هو انتشار فيروس أوميكرون وهو متحور سريع الانتشار وتسبب فيما يسمى تسونامي الإصابات .


وأضاف الدكتور أشرف عودة عبر “زووم ” ببرنامج " صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن 50% من المساحات تتم لأغراض عملية وليس لمتابعة الفيروس وذلك لأن في إيطاليا إجباري وجود شهادة التطعيم أو المسحة لزيارة المتاحف والأقارب وغيرها من الأماكن .


وتابع "عودة" ، أن معدلات الوفاة في تراجع شديد وهناك ضغط أقل على غرف الإنعاش والمستشفيات مقارنة بالعام الماضي ، مشيرًا إلى  أن 85% ممن يدخلون غرف الإنعاش من غير الحاصلين على التطعيم ولذلك هم الأكثر عرضة بالإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون  ، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم .


وكشف " عودة"، عن سبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون ، وهو أن المتحور لديه طفرات تجعله سريع الانتشار بين الشباب والأطفال ، مؤكدًا أن الشباب الأطفال هم وسيلة لعدوى المسنين والأشخاص متوسطين العمر .


واستطرد، أنه بسبب انتشار هذا المتحور بين الشباب والأطفال هو ما يجعل معدلات الوفاة أقل على عكس الموجات السابقة التي كانت ينتشر فيها الفيروس بين كبار السن و الأشخاص متوسطين العمر .


واردف : أن الفيروس لا يدخل إلى الرئتين ويصيب فقط الجهاز التنفسي العلوي وهذا ما يجعل تأثيره أقل ،منوهًا بأنه يجب أيكون هناك توزيع عادل في اللقاحات بين الدول وخاصة الفقيرة لكي نستطيع القضاء عل الفيروس .
 

واستكمل ، أن المتحور الذي تم اكتشافه مؤخرًا في فرنسا بسبب مسافر جاء من الكاميرون ، مؤكدًا أنه لا يسبب أعراض خطيرة ولكن يجب أن ننتظر فترة من 15 لـ 20 يوم لكي نكون قادرين على التعرف الشدة الوبائية للفيروس .
 

 

مصر الجهاز التنفسي إيطاليا اوميكرون متحور اوميكرون اخبار توك شو

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