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برلمان

بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة

سياحة النواب: الترويج للقطاع السياحي عبر منصات التواصل يحقق نجاحات هائلة

النائب أحمد الطيبي
النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب

قال النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إطلاق وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022 في مصر وعدد من الدول وهي بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، يأتي بالتزامن مع الطفرة التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر، و الانتعاشة الكبيرة فى حركة السياح.

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ونوه الطيبي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منصات التواصل الاجتماعي أصبح سهل الوصول إليها نظرا لأنها مباشرة إضافة إلى انها مجانية ايضا، فضلا عن أنه يتضمن عرض كافة المقاصد السياحية على المقبلين للدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن  الترويج للقطاع السياحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعد أمرا فى غاية الاهمية بالنسبة لدفع القطاع السياحي لتحقيق مزيد من النجاحات، خاصة أنه يتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة.

وتابع وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أن أزمة جائحة كورونا الراهنة هي أزمة عالمية تحتاج بذل مزيد من الجهد المشترك بين القطاع السياحي العام والخاص، وذلك من أجل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إضافة إلى الحفاظ على نصيب مصر من الأسواق السياحية التي فتحت حركتها السياحية لمصر.

مجلس النواب البرلمان التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة لجنة السياحة والطيران جائحة كورونا

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