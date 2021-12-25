الاثنين.. إسكان النواب تناقش عدم إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية بشبرا الخيمة

تناقش لجنة الإسكان الاثنين 27 ديسمبر، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن عدم إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

وتقدم النائب محمد عبد العزيز، بطلب الإحاطة إلى السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن عدم إدخال الصرف الصحي إلى منطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية).

وأضاف عبد العزيز، في طلبه إلى معاناة أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة، حيث أنه لا يزال الصرف في هذه المنطقة يعتمد على خزانات الصرف الصحي، مما يسبب أزمات كثيرة منها انبعاث الروائح الكريهة، وتسريب مياه الصرف الصحي في كثير من الشوارع، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والخطورة على الصحة العامة، وهو الأمر الذي يخالف توجهات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.



وتابع: لذلك أتوجه بطلب الإحاطة هذا وأطلب إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.