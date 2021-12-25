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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضمن السياحة الثقافية.. برلماني يطالب بحملات ترويجية لدير المحرق بأسيوط

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك حالة من التطور والتنمية الملحوظة بشتى المجالات وذلك حرصا من القيادة السياسية على الارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطن في كثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 

و أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إنشاء مكتبات ضمن مبادرة حياة كريمة بكل قري الصعيد يهدف إلى رفع معدل الثقافة لدى أبنائه في ظل جهود الدولة في إيجاد جيل واع مثقف ذو تفكيرا يتسم بالنضج والإبداعية يمكنه من إدراك ما يحدث حوله من متغيرات بمختلف الأصعدة.

 

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وزارة الثقافة بأهمية التوسع في إقامة الفاعليات والمنتديات الثقافية في محافظة أسيوط وذلك لتنمية مهارات أطفال وشباب المحافظة.

 

كما طالب النائب، أيضا بضرورة عمل حملات ترويجية لدير المحرق بالقوصية والذي يعتبر أحد أهم مسارات العائلة المقدسة بمصر، علاوة علي كونه يمتلك مكانة كبري لدى الأوروبيين ولهذا واجب استغلاله سياحيا استغلالا مثاليا بما يدعم تنشيط حركة السياحة الثقافية والدينية.

 

 

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جاء ذلك بعد أن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تُعلن مؤسسة حياة كريمة  الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة بمحافظة قنا.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئيسية حياة كريمة وتوحيدا للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة إيمانا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وتأتي محافظة قنا كأولى المحافظات التي يتم تنفيذ المكتبات بها في صعيد مصر حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الأطفال والشباب واكبار السن بالإضافة إلي تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفاعليات الثقافية والتوعية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.

 

ويراعي في تصميم المكتبات ان تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة مع مراعة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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