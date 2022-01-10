وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن مناهج رابعة ابتدائي وامتحانات نصف العام

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة عاجلة لجميع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم.

وقال وزير التربية والتعليم: لا يوجد حذف او إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم: ان ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، سوف يتم استكمال دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام.

وشدد وزير التربية والتعليم على نه بالنسبة لباقي مواد الصف الرابع الابتدائي، سيمتحن الطلاب في منهج الترم الاول كاملاً.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، انتهاء منهج العلوم للرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث ( السرعة).

وأوضح ان ما تبقي هو النشاط رقم ١٣ ،١٤ من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من ١٢ -١٤ حصة سيحصل عليها الطلاب في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)

كما أعلن وزير التربية والتعليم ، عن انتهاء منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة ، لافتا إلى ان الترم الثاني سيبدأ بالدروس من ١٠ الي ١٦ بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من ١٢ -١٤ درس (أى شهر تقريبا)

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في موعد امتحانات امتحانات نصف العام لـ الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ الصف الرابع الابتدائي يوم السبت بعد القادم ، حيث تستمر من 15 يناير 2022 إلى الخميس 20 يناير 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي- الفصل الدراسي الأول

السبت 15 يناير 2022 : اللغة العربية (ساعتين ونصف) + التربية الدينية (ساعة ونصف)

الاحد 16 يناير 2022 : علوم (ساعة ونصف) + مهارات مهنية (ساعة ونصف)

الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات (ساعة ونصف) + ICT (ساعة ونصف)

الثلاثاء 18 يناير 2022 : اللغة الانجليزية (ساعة ونصف)

الاربعاء 19 يناير 2022 : اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين

الخميس 20 يناير 2022 : رياضيات (ساعة ونصف)

ضوابط عقد امتحانات نصف العام لـ الصف الرابع الابتدائي

يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي تشمل المنهج المدروس حتى نهاية ديسمبر

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى كل من يسأل عن امتحانات الفصل الدراسي الأول- امتحانات نصف العام- لـ الصف الرابع الابتدائي.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستشمل ما تم تدريسه فعليا في المناهج المقررة من أول العام الدراسي الحالي وحتى نهاية ديسمبر 2021، بغض النظر عن موضوع جدولة مخرجات مقررات مناهج رابعة ابتدائي، التي تعد شأنا أكاديميا داخليا للوزارة.

حصص مراجعة لـ تلاميذ رابعة ابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي.

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي من خلال الضغط على هذا الرابط: https://stream.moe.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من اتاحة حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي، هو دعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الحصص تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.