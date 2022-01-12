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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بقايا جيل التسعينيات .. محموعة قصصية جديدة للكاتبة بريهان أحمد

صدى البلد

تعاقدت دار نشر ببلومانيا مع الناقدة الأدبية والكاتبة بريهان أحمد على المجموعة القصصيّة بقايا جيل التسعينيات Since1992.

تحوي المجموعة القصصية بقايا جيل التسعينيات، على حكايات واقعية وإنسانية، في إطار سردي أدبي من الإثارة والتشويق، حيث تحمل كل قصة حفنة من المعاني مُوظفة بطريقة تجذب الانتباه وتشوف القارئ وتبعده عن ملل السرد.

تتكون المجموعة من 10 قصص قصيرة متنوعة بين أدب الرعب، والأدب الاجتماعي، والرومانسي، والأدب التاريخي، والفانتازيا، قالب من تشويقي، مثير.

تناولت الكاتبة من خلال مجموعتها القصصية قضايا إنسانية ونفسية، لذلك ستجد بها حتمًا قصة تخصك، أو تلامس وجدانك.

زمن السردي للمجموعة القصصية سيأخذ القارئ إلى جيل التسعينيات ومعه المستقبل بتطوراته، فالمجموعة القصصية.

ونقرأ من فحوى المجموعة القصصية بقايا جيل التسعينيات ما يلي:
كُنا كلما تقدم بنا العمر سنة - أقصد أنا وأبناء جيلي- شاهدنا حدثًا جديدًا يُدمي القلب، 
هي الحقيقة دون زيادة ولا نقصان، عاصرتُ وقتًا كانت غربان الموت تنعق فيه على أشلاء جثث أثناء كلّ حادثة جديدة. أكتب لأثبت أن ما حدث داخلي من رفض، لم تكن طفولتنا خالية من المتاعب، كنّا كالإسفنجة، امتصصنا الأوجاع قبل أواننا، الآن أعيش نهاية الثلاثينات لأرتاح بمشارف الأربعينات، فأنا بقايا حطام جيل التسعينيات.
جدير بالذكر أن بريهان أحمد كاتبة وباحثة دكتوراه، من مواليد عام 1992، بحي حلمية الزيتون، تخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس عام 2013، وحصلت على الماجستير في الدراسات الأدبية، لها العديد من المقالات والدراسات الأدبية في العديد من المجالات النقدية، تُعدُّ مجموعتها القصصية بقايا جيل التسعينيات 1992، التي ستصدر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، أول أعمالها الأدبيّة.

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