SAG.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز ساج

تم الإعلان مساء اليوم عن الترشيحات للنهائية لجوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards والمعروفة باسم SAG



وشهدت النسخة الثامنة والعشرين، والتي تكرم بعضًا من أفضل العروض التلفزيونية والأفلام لهذا العام حضورا لأبرز الأعمال المعروضة على مدار الأشهر الماضية.

وتصدر كل من "تيد لاسو" Ted Lasso و"الخلافة" القوائم بخمسة ترشيحات لكل منهما، فيما قاد الفيلم الدرامي "The Power of the Dog" القائمة لثلاث ترشيحات.



حفل توزيع الجوائز من المنتظر ان يتم بثه على الهواء مباشرة من كاليفورنيا في 27 فبراير المقبل.



تعتبر جوائز وترشيحات الساج مؤشرا قويا كل عام للأعمال المتوقع ضمها لقوائم الأوسكار النهائية، التي ستعلن في 8 فبراير المقبل، قبل توزيع الجوائز في حفلها السنوي يوم 27 مارس.



وأعلن مهرجان صندانس السينمائي مؤخرا عن تحول نسخة العام الحالي إلى الافتراضي بعدما بسبب الارتفاع اللافت في حالات متغير فيروس أوميكرون، وذلك بعدما أكد مهرجان روتردام السينمائي هو الاخر الاكتفاء بنسخة افتراضية لدورته المقبلة.



وفيما يلى الترشيحات بالكامل:



أفضل أداء لممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير

Murray Bartlett, "The White Lotus"

Oscar Isaac, "Scenes From a Marriage"

Michael Keaton, "Dopesick"

Ewan McGregor, "Halston"

Evan Peters, "Mare of Easttown"

جوائز ساجا

أفضل أداء لممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير

Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Margaret Qualley, "Maid"

Jean Smart, "Mare of Easttown"

Kate Winslet, "Mare of Easttown"



أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي

Brian Cox, "Succession"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Kieran Culkin, "Succession"

Lee Jung-jae, "Squid Game"

Jeremy Strong, "Succession"



أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Jung Ho-yeon, "Squid Game"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Sarah Snook, "Succession"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"



أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"



أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

Elle Fanning, "The Great"

Sandra Oh, "The Chair"

Jean Smart, "Hacks"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"



أفضل أداء متميز لفرقة في مسلسل درامي

"The Handmaid's Tale"

"The Morning Show"

"Squid Game"

"Succession"

"Yellowstone"



أفضل أداء لفرقة في مسلسل كوميدي

"The Great"

"Hacks"

"The Kominsky Method"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"



أفضل أداء في مسلسل كوميدي أو درامي

"Cobra Kai"

"The Falcon and the Winter Soldier"

"Loki"

"Mare of Easttown"

"Squid Game"

Motion Picture Awards



أفضل أداء متميز لممثل في دور رئيسي

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Andrew Garfield, "Tick, Tick... Boom"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"



أداء متميز من قبل ممثلة في دور رئيسي

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Jennifer Hudson, "Respect"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"





أفضل أداء متميز لممثل في دور مساعد

Ben Affleck, "The Tender Bar"

Bradley Cooper, "Licorice Pizza"

Troy Kotsur, "CODA"

Jared Leto, "House of Gucci"

Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"



أفضل أداء لممثلة في دور مساعد

Caitríona Balfe, "Belfast"

Cate Blanchett, "Nightmare Alley"

Ariana DeBose, "West Side Story"

Kirsten Dunst, "The Power of the Dog"

Ruth Negga, "Passing"



أفضل أداء لفريق تمثيل

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"House of Gucci"

"King Richard"



أفضل أداء حركة

"Black Widow"

"Dune"

"The Matrix Resurrections"

"No Time to Die"

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"