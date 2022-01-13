عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات كلية التربية النوعية

صدى البلد

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، وبرفقته الدكتور  أسامه السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور ولاء أنيس وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب عدد من لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية التربية النوعية للوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بحضور الدكتور مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 

نائب رئيس جامعة عين شمس وعميد حاسبات يتفقدان لجان امتحانات الترم الاول|صور


وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود خلال جولته  ضرورة التزام الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التأكد من حصول الطالب على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم نتيجة تحليل ال PCR الذى لم يمض على إجرائه أكثر من ستة أيام، كما  أجرى سيادته حوارا وديا مع الطلاب لطمأنتهم والتأكد من توافر الأجواء المناسبة لراحتهم، وسهولة الامتحانات ومدى توافقها مع المقرر ،وتأديتهم الامتحانات في سلاسه ويسر .

كما أكد الدكتور اسامة السيد  تواجد أستاذ كل مادة وتواجده أثناء الامتحان للإجابة على استفسارات الطلاب ، موضحا ان الامتحانات تجرى على فترتين يوميا ،تفصل بين كل لجنه وأخرى ساعة واحده يتم خلالها تعقيم  وتنظيف اللجان والطرقات ، مشيرا  إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية هم  ٥٠٠٠٠ طالب وطالبة ، في ستة أقسام.

04be67fe-54a7-407a-af46-54f05bceb165 (1)
04be67fe-54a7-407a-af46-54f05bceb165 (1)
36d67457-18ae-4efd-8413-4b8b66476f77 (1)
36d67457-18ae-4efd-8413-4b8b66476f77 (1)
04be67fe-54a7-407a-af46-54f05bceb165
04be67fe-54a7-407a-af46-54f05bceb165
36d67457-18ae-4efd-8413-4b8b66476f77
36d67457-18ae-4efd-8413-4b8b66476f77
f0a340c2-1be9-43ac-8dec-cc56024d469c
f0a340c2-1be9-43ac-8dec-cc56024d469c
امتحانات جامعة عين شمس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول كلية التربية النوعية نائب رئيس جامعة عين شمس تحليل الـ pcr

ترشيحاتنا

في الحفل الختامي.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن فعاليات المنتدى..فيديو

شاهد .. لحظة الهجوم بـ الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

فيديوجراف.. على أغاني شعبية .. التحقيق في واقعة رقص مدرس وسط الطلبة

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

قريب أوي .. قصة حب هشام ماجد ودينا الشربيني في "حامل اللقب"

تعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

مجهول .. خالد منتصر يفجر مفاجأة جديدة عن وفاة وائل الإبراشي ..فيديو

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

تعافي عمرو أديب من فيروس كورونا

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل عرضه غدا

أجواء مبهرة وسط الجبل| شاهد الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم |صور

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

فيديو

مكنش ينفع الشناوي يلعب.. شيماء البهنساوي: كيروش وضع تشكيل مصر غلط أمام نيجيريا.. فيديو

لم يقدموا المطلوب .. تصريحات وزير الرياضة عن خسارة المنتخب أمام نيجيريا

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

هل ستحصد مصر لقب أمم أفريقيا 2022 .. خبيرة فلك تجيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ