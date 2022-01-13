نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات كلية التربية النوعية

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، وبرفقته الدكتور أسامه السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور ولاء أنيس وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب عدد من لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية التربية النوعية للوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بحضور الدكتور مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود خلال جولته ضرورة التزام الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التأكد من حصول الطالب على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم نتيجة تحليل ال PCR الذى لم يمض على إجرائه أكثر من ستة أيام، كما أجرى سيادته حوارا وديا مع الطلاب لطمأنتهم والتأكد من توافر الأجواء المناسبة لراحتهم، وسهولة الامتحانات ومدى توافقها مع المقرر ،وتأديتهم الامتحانات في سلاسه ويسر .

كما أكد الدكتور اسامة السيد تواجد أستاذ كل مادة وتواجده أثناء الامتحان للإجابة على استفسارات الطلاب ، موضحا ان الامتحانات تجرى على فترتين يوميا ،تفصل بين كل لجنه وأخرى ساعة واحده يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان والطرقات ، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية هم ٥٠٠٠٠ طالب وطالبة ، في ستة أقسام.

04be67fe-54a7-407a-af46-54f05bceb165 (1)

36d67457-18ae-4efd-8413-4b8b66476f77 (1)

04be67fe-54a7-407a-af46-54f05bceb165

36d67457-18ae-4efd-8413-4b8b66476f77