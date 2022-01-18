القومي للأجور: العمال أكثر فئة تحملت تبعات الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

الدنيا نورت قدامهم..

أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، نائب اتحاد العام لنقابات مصر، أن عمال مصر من أكثر الفئات التي تحملت تبعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، وكان من أكثر الفئات التي أصيبت بالضرر، قائلا "دفع فاتورة عالية ودلوقتي الدنيا بتنور لهذه الفئات”.

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن هذا القرار في وقت غير متوقع، بعد الزيادة الأخيرة التي وصلت لـ 2400 جنيه للقطاع الخاص، "وتفاجأنا بـ الـ 2700 جنيه وكانت مفاجأة سارة".

وهنأ بدوي، عمال مصر بالحد الأدنى الجديد، موجها رسالة لهم بأن هذه قرارات "الجمهورية الجديدة"، مضيفا: "كنا زمان بنقعد نسنتى ونقول العلاوة ياريس " .

القومي للأجور: 30 مليون موظف يستفيد من قرارات السيسي الصادرة اليوم

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات السيسي، اليوم، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور تطبق على جميع العاملين في مصر، بالقطاعين العام والخاص.

وتابع مجدي البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس السيسي يستفيد منه 30 مليون موظف.

ولفت مجدي البدوي، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشرة خير، حيث كانت هناك محاولات مكثفة على مدار سنوات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وحاليا وبدون توقع وصل إلى 2700 جنيه.