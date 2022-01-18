عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدنيا نورت قدامهم..

القومي للأجور: العمال أكثر فئة تحملت تبعات الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، نائب اتحاد العام لنقابات مصر، أن عمال مصر من أكثر الفئات التي تحملت تبعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، وكان من أكثر الفئات التي أصيبت بالضرر، قائلا "دفع فاتورة عالية ودلوقتي الدنيا بتنور لهذه الفئات”.

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن هذا القرار في وقت غير متوقع، بعد الزيادة الأخيرة التي وصلت لـ 2400 جنيه للقطاع الخاص، "وتفاجأنا بـ الـ 2700 جنيه وكانت مفاجأة سارة".

وهنأ بدوي، عمال مصر بالحد الأدنى الجديد، موجها رسالة لهم بأن هذه قرارات "الجمهورية الجديدة"، مضيفا: "كنا زمان بنقعد نسنتى ونقول العلاوة ياريس " . 

القومي للأجور: 30 مليون موظف يستفيد من قرارات السيسي الصادرة اليوم

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات السيسي، اليوم، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور تطبق على جميع العاملين في مصر، بالقطاعين العام والخاص.

وتابع مجدي البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس السيسي يستفيد منه 30 مليون موظف.

ولفت مجدي البدوي، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشرة خير، حيث كانت هناك محاولات مكثفة على مدار سنوات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وحاليا وبدون توقع وصل  إلى 2700 جنيه.

القومي للإجور عمال مصر مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور توك شو الإصلاح الاقتصادى

ترشيحاتنا

وزير المالية: عرضنا الملامح الأساسية للموازنة الجديدة على الرئيس السيسي

دخول الحائض إلى المسجد عمدا .. الإفتاء تكشف حكمه وشروط التوبة منه

لاتسيو يهزم أودينيزي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وزير المالية: تكلفة الزيادات الجديدة 45 مليار جنيه ولا تغيير فى الضرائب

بملابس الحبس.. تفاصيل 20 دقيقة لـ حنين حسام فتاة التيك توك داخل القفص| شاهد

أوكرانيا تدق ناقوس الخطر.. وتكشف السبب الرئيسي للغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

الكشف عن موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في السودان

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

فيديو جراف.. صفعه على وجهه.. صاحب عمل يجبر طفلا على العمل ليلا

فيديو جراف.. لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ