عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاتسيو يهزم أودينيزي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

صدى البلد

تأهل لاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالفوز بهدف نظيف على أودينيزي في دور الستة عشر.

أحرز تشيرو إيمبولي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف.

قدم فريق لاتسيو مباراة كبيرة على الجانب الهجومي طوال أحداث الـ 90 دقيقة، لكن كان أودينيزي ندًا قويًا أمام النسور للمنافسة على بطاقة التأهل إلي ربع نهائي كأس إيطاليا.

حاول لاتسيو بأكثر من كرة الوصول إلي شباك أودينيزي، لكن أفسد دفاع الأخير كل هجمات النسور لزيارة الشباك.

وأظهر فريق أودينيزي أنيابه الهجومية في دقائق معدودة من المباراة، لكن لم تصل إلي حد الخطورة على مرمي لاتسيو.

وظلت المباراة سجالا بالتعادل السلبي بين لاتسيو وأودينيزي، حتي اللجوء للأشواط الإضافية من أجل حسم  المتأهل إلي ربع نهائي كأس إيطاليا.

وواصل فريق لاتسيو ضغطه على مرمي أودينيزي، بحثًا عن هدف الفوز في المباراة وخطف بطاقة التأهل إلي ربع نهائي كأس إيطاليا.

ونجح شيرو إيموبيلي في تسجيل هدف الفوز القاتل لفريق لاتسيو أمام أودينيزي، في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني.

كان أودينيزي قد تأهل إلي منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز على كروتوني برباعية نظيفة في دور الـ 32، لكن توقف القطار في محطة لاتسيو، الذي نجح في إنتزاع بطاقة التأهل إلي الدور ربع النهائي.

وسيواجه لاتسيو فريق ميلان في 9 فبراير في الدور ربع النهائي.

لاتسيو أودينيزي كاس ايطاليا ربع نهائي كأس إيطاليا دور الستة عشر

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يؤدي قداس عيد الغطاس بالإسكندرية .. شاهد

مقتل وإصابة 10 أشخاص بينهم 5 ضباط في انفجار بـ نيويورك

وزير المالية: عرضنا الملامح الأساسية للموازنة الجديدة على الرئيس السيسي

دخول الحائض إلى المسجد عمدا .. الإفتاء تكشف حكمه وشروط التوبة منه

لاتسيو يهزم أودينيزي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وزير المالية: تكلفة الزيادات الجديدة 45 مليار جنيه ولا تغيير فى الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

الكشف عن موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في السودان

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

فيديو جراف.. صفعه على وجهه.. صاحب عمل يجبر طفلا على العمل ليلا

فيديو جراف.. لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ