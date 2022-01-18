لاتسيو يهزم أودينيزي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل لاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالفوز بهدف نظيف على أودينيزي في دور الستة عشر.

أحرز تشيرو إيمبولي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف.

قدم فريق لاتسيو مباراة كبيرة على الجانب الهجومي طوال أحداث الـ 90 دقيقة، لكن كان أودينيزي ندًا قويًا أمام النسور للمنافسة على بطاقة التأهل إلي ربع نهائي كأس إيطاليا.

حاول لاتسيو بأكثر من كرة الوصول إلي شباك أودينيزي، لكن أفسد دفاع الأخير كل هجمات النسور لزيارة الشباك.



وأظهر فريق أودينيزي أنيابه الهجومية في دقائق معدودة من المباراة، لكن لم تصل إلي حد الخطورة على مرمي لاتسيو.

وظلت المباراة سجالا بالتعادل السلبي بين لاتسيو وأودينيزي، حتي اللجوء للأشواط الإضافية من أجل حسم المتأهل إلي ربع نهائي كأس إيطاليا.

وواصل فريق لاتسيو ضغطه على مرمي أودينيزي، بحثًا عن هدف الفوز في المباراة وخطف بطاقة التأهل إلي ربع نهائي كأس إيطاليا.

ونجح شيرو إيموبيلي في تسجيل هدف الفوز القاتل لفريق لاتسيو أمام أودينيزي، في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني.

كان أودينيزي قد تأهل إلي منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز على كروتوني برباعية نظيفة في دور الـ 32، لكن توقف القطار في محطة لاتسيو، الذي نجح في إنتزاع بطاقة التأهل إلي الدور ربع النهائي.

وسيواجه لاتسيو فريق ميلان في 9 فبراير في الدور ربع النهائي.