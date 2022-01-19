برلماني: قرارات الرئيس السيسي تحمل حياة كريمة للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة

أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدرها مساء أمس الثلاثاء، واصفًا إياها بـ«التاريخية» التي تحمل في باطنها آمال وتطلعات فئة غفيرة من المصريين، ويؤكد أن الدولة المصرية تسعى لعمل تغيير هيكلي في منظومة الأجور ضمن اتجاه الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق كل طموحات المصريين وتغيير حياتهم للأفضل في كافة أمورهم.

وقال الدكتور ناصر عثمان، إن قرارات الرئيس، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، تؤكد توجه الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين، واتساقًا مع توجهات الدولة في عهد الرئيس السيسي نحو جمهورية جديدة توفر حياة هنيئة لمواطنيها.

ولفت إلى أن المنظومة التعليمية سيحدث بها تغييرا كبيرا مع تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم، لاسيما وأن المنظومة كانت تعاني نقصًا كبيرًا في أعداد المدرسين، لافتا إلى أن الرئيس بتلك القرارات يؤكد أن التعليم قضية ذات أولوية قصوى ضمن الجمهورية الجديدة.

وبحسب عضو مجلس النواب، فإن - تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم بشقيه الجامعي والأساسي، ضمن منظومة متكاملة، ناهيك عن الاهتمام بالقطاع الصحي متمثلا في رفع دخول الأطباء ولاسيما أطباء الامتياز حديثي التخرج، بأن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.