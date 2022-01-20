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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم: ثلوج على سيناء وأجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء باردة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

صقيع وأمطار

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة الطقس اليوم، ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

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وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس اليوم، هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 للعظمى والصغرى 8
السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 9
جنوب سيناء 17 للعظمى والصغرى 12
شمال الصعيد 15 للعظمى والصغرى 3
جنوب الصعيد 18 للعظمى والصغرى 5

الطقس اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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