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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندرس عودة الغلق.. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن الوضع الحالي لكورونا.. فيديو

غلق المحلات
غلق المحلات

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين  مستشار الرئيس للشئون الصحية، على سؤال :" هل سيكون هناك فرض لـ  إغلاق كلى أو جزئى للحد من انتشار كورونا التى تضرب البلاد حاليًا وبعد دخول البلاد فى الموجة الخامسة" ، وقال إن هذا الأمر بدرس جيدا وإذا احتاج الوضع لهذه المراحل سيتم الإعلان فى وقته، و الدولة تتخذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، وكشف أن هذا السؤال مطروح ويعكس الرأى العام.

 

 


وأضاف خلال تصريحات على التلفزيون المصري، أن الحكومة توجه المواطنين بعدم التكدس، والالتزام بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

 

وكشف أن أى شخص يصاب بفيروس كورونا يقوم بـ عمل تحاليل pcr مؤكدًا أنه ليس من الضروري أن تكون تحاليل pcr إيجابية لإثبات الإصابة بكورونا ولكن هناك اشتباه إكلينكى حتى فى حالة كونها انفلونزا عادية خاصة أن المتحور الجديد يعطى أعراض تشابه الانفلونزا العادية.

وأشار عوض تاج الدين، إلى أن الانفلونزا وكورونا أمراض فيروسية ومعدية ويجب أن نقدر هذا الأمر حفاظا على الصحة العامة والمواطنين، لافتا إلى أن الانفلونزا العادية الموسمية تصيب 500 ألف حالة حول العالم.

تابع ايضًا تصريحات مستشار الرئيس:
 

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات


كشف د. محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، حقيقة تغيير نظام الدراسة على مستوى المدارس والجامعات.


وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن اللجنة العليا الطبية للتعامل مع كورونا ناقشت التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن والتأثير على الحياة الاقتصادية والتى أثبتت نجاحها خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أن التعليم الإلكترونى له دور ولكنه ليس بديلا عن نظامه الطبيعى سواء على مستوى المدارس والجامعات.


مستشار الرئيس : متحورات كورونا تصيب الأطفال فى هذه الحالة


أوضح محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشئون الصحية ،  أن أعراض إصابة فيروس كوورنا تشابه الانفلونزا الموسمية وهناك خلط بين هذه الأعراض وهو ما يبرز الزيادة فى عدد الحالات المزدوجة المتشابهة .


وكشف محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، عن قلة  إصابات الجهاز التنفسى السفلى فى الرئتين مقارنة بالفترات السابقة  بالاضافة لاصابة الأطفال بمتحورات كورونا بخلاف ما كان يعتقد فى السابق بأن كورونا لا تصيب الأطفال وظهور أعراض عليهم منها  ارتفاع درجات الحرارة ، اصابات الجهاز التنفسى .


تاج الدين: نصف مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة لكورونا


قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن مصر وصلت لمرحلة جيدة فى التطعيم بلقاحات كورونا، لافتا إلى أن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى بلغوا 60 مليون فرد أما الثانية فبلغوا 35 مليون.


وأضاف محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة " المعززة" بلغت نسبتهم نصف مليون مواطن، لافتا إلى أن متوسط من يتلقوا اللقاح يوميا يبلغ 350 : 500 ألف مواطن وهناك إقبال كبير على تلقى اللقاح.
 

 
 

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