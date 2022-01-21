في غياب حجازي.. اتحاد جدة يستدرج الفيصلي لتعزيز صدارة الدوري السعودي

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره الفيصلي، اليوم الجمعة، في تمام السابعة وعشر دقائق مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويفقد فريق اتحاد جدة، خدمات مدافعه الدولي المصري أحمد حجازي أمام الفيصلي، بسبب مشاركته مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تقام حاليا في الكاميرون.

ويسعى فريق اتحاد جدة لتجاوز عقبة الفيصلي في مباراة الليلة، لتعزيز صدارتة للدوري السعودي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

وخاض اتحاد جدة 16 مباراة في مسابقة الدوري السعودي حتى الآن، فاز في 12 مباراة، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الفيصلي في تحقيق مفاجأة بخطف الثلاث نقاط من اتحاد جدة، للهروب من منطقة الهبوط.

يذكر أن مباراة الدور الأول، انتهت بفوز اتحاد جدة على الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الفيصلي في المرك الـ 14 بـ 16 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري السعودي:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الباطن مع الهلال، التعاون مع النصر، ضمك مع الأهلي.