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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنسان جميل وصادق.. حسن المستكاوي يدعم أشرف قاسم في أزمته الصحية

أشرف قاسم
أشرف قاسم

حرص الإعلامي حسن المستكاوي علي دعم الكابتن أشرف قاسم في أزمته الصحية ،ونشر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب المستكاوي: أدعو للعزيز جدا علي قلبي الكابتن أشرف قاسم بالشفاء وأسأل الله أن يمنحه العافية والقوة لتجاوز محنة المرض أشرف قاسم نجم كبير لكنه أيضا إنسان جميل وصادق وصديق لكل الناس .

وكشف أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل مرضه مشيرا إلى أنه اكتشفه بشكل مفاجئ، وأنه يعاني منه منذ 5 سنوات ماضية.

وقال أشرف قاسم في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، : "حالتي التهاب مزمن في العضلات الطرفي وعلاجي مكلف لغاية ويحتم جلوسي في المستشفي أسبوع كل شهر"

وأوضح أشرف قاسم أنه يستجيب للعلاج بصورة ضعيفة للغاية متابعا:" حتى الآن لم أعلم صحة العلاج ".

وأكد  أشرف قاسم  أن هناك أجساما مضادة تهاجم أعصابه، مما أدى لهذا المرض الذى أعانى منه.
 

ووجه أشرف قاسم الشكر إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عقب زيارته مساء أمس قائلا:" أخ كبير وزيارة في بيتي أدخل السرور على قلبي".

تفاصيل مرض أشرف قاسم مرض أشرف قاسم الناقد الرياضي حسن المستكاوي حسن المستكاوي الناقد حسن المستكاوي

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