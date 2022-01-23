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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعترف بفشل مسؤوليها وتعتقل بعضهم بعد إخفائهم عدد قتلى الفيضانات

فيضانات الصين
فيضانات الصين

أعلنت الحكومة المركزية في الصين، أن المسؤولين في مقاطعة خنان تعمدوا عدم الإبلاغ عن وفاة 139 شخصا جراء الفيضانات المدمرة التي ضربتها العام الماضي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، اعتقلت السلطات في الصين، عددًا من المتورطين الذين أخفوا حقيقة الوفيات جراء الفيضانات والعواصف الممطرة التي ضربت مقاطعة خنان بين 17 و 23 يوليو الماضي، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من الطرق وشبكات النقل العام.

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وفي مدينة تشنجتشو عاصمة إقليم خنان، سقط أكثر من 600 ملم من الأمطار، أي ما يعادل متوسط عام تقريبًا، خلال 3 أيام فقط، مما أدى إلى إغراق محطات المترو وأحد الأنفاق.

ولقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم في محطة مترو تشنجتشو بعد غرق الأنفاق جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، فيما لقى 6 آخرين حتفهم في ذلك الوقت في نفق على الطريق حيث حوصرت أكثر من 100 سيارة وغمرت بالمياه.

وذكر مجلس الدولة في الصين ــ أعلى هيئة حكومية ــ أنه فتح تحقيقًا في الكارثة، وقرر أن المسؤولين والسلطات المحلية والإقليمية "مذنبون ومتهمون بالإهمال والتقصير في أداء واجبهم، لا سيما بالنظر إلى ضحايا مترو الأنفاق والنفق".

وفي الأسابيع التي أعقبت الفيضانات، بقي عدد القتلى عند 99 شخصًا لعدة أيام قبل أن يعلن المسؤولون عن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم وهو 302 شخصًا، بينما وصل عدد المفقودين إلى 50 حالة.

وكشف بيان نُشر على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عن أن مجلس الدولة اتهم مسؤولي المدينة بـ "تعمد إعاقة وحجب تقارير تشير إلى وفاة 139 حالة آخرين".

وأضاف أنه كان من المفترض أن يعد المسؤولون تقارير يومية لكنهم "أخفوا أو أخروا الإبلاغ عن القتلى والمفقودين في الكارثة".

وقدم التقرير حصيلة رسمية نهائية للقتلى بلغت 398 حالة وفاة "أكثر من 95٪ منهم من مدينة تشنجتشو. ولم يذكر تفاصيل عن عدد الحالات الجديدة.

وأكد رئيس التحقيق أن مسؤولي الحزب والحكومة المحليين "لم يبلغوا بصدق عن السبب الحقيقي للوفاة، واستخدموا بشكل غير قانوني أموال دعم إعادة الإعمار بعد الكارثة لتعويض أسر الضحايا".

وأضاف "على الرغم من أن الكارثة نجمت عن طقس سيئ،  إلا أنه تم الكشف عن العديد من المشاكل وأوجه القصور".

ولفت إلى أن الشرطة اعتقلت 8 مسؤولين وفرضت تأديب على 89 آخرين.

وحسب الصحيفة البريطانية، يعتبر البيان الذي نُشر باللغة الإنجليزية على موقع مجلس الدولة على الإنترنت، هو اعتراف نادر بفشل مسؤولين في الصين.

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