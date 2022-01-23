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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب الصين

زلزال في الصين
زلزال في الصين

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة دهلينجها في مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين.

وأكدت وكالة "شينخوا"، أن الزلزال وقع في الساعة (10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي،  إن زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب تشينجهاي في شمال الصين.

وأوضح المركز الأوروبي أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وفقا لوكالة "رويترز".

كما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال هز مقاطعة تشينجهاي النائية شمال غربي الصين.

وأشار إلى أنه تم تحديده على عمق يبلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد 140 كيلومتراً شمال غرب مدينة شينينج

وكانت  صحيفة "جلوبال تايمز"قد أفادت بانهيار جزء صغير من سور الصين العظيم، بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي الصينية يوم السبت الماضي.

ووفقا لروسيا اليوم، انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي.

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