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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الإيرانية تحذر: انتشار أوميكرون يهدد بموجة سادسة من فيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية

قال نائب وزير الصحة الإيراني، سعيد كريمي اليوم الأحد، إن انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا أصبح واسع النطاق في البلاد، و"لا نسمع أخبارا سارة".

وأضاف كريمي في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "خلال الأسبوع الماضي، ازداد عدد المراجعات إلى المراكز الطبية الخاصة بكورونا ونحن قلقون حيال ذلك، حيث ازدادت عدد المراجعات بنحو 5000 شخص".

وتابع: "هناك احتمال لنشهد ذروة سادسة لتفشي الوباء، على الرغم من أن الوضع الحالي ليس سيئا، لكن الأخبار ليست جيدة جدا..  بالنظر إلى مستوى انتشار المتحور "أوميكرون" هناك احتمال كبير بأن نشهد  الذروة التالية".

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من جهته، طالب وزير الصحة الإيراني، المواطنين باستكمال عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وأخذ الجرعة الثالثة لمنع انتشار سلالة "أوميكرون" في البلاد.

وشهدت الإصابات بالفيروس في العاصمة طهران أيضا ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية حيث أشار نائب لجنة مكافحة كورونا في طهران، نادر توكلي، إلى ارتفاع مراجعات المصابين بكورونا لمستشفيات طهران بنحو 30 إلى 40 بالمئة، وقال: "متحور أوميكرون يشكل نحو نصف الإصابات في طهران وسيكون النوع الغالب في الإصابات بالمحافظة قريبا.
 

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