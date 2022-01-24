شاهد.. أول ظهور لـ إبراهيم حسن من تدريبات الاتحاد السكندري

خاض ابراهيم حسن لاعب نادي بيراميداز المنتقل حديثا إلى صفوف الاتحاد السكندري، التدريبات الجماعية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة مصر المقاصة بكأس الرابطة.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع لاعب نادي بيراميدز " إبراهيم حسن " لنهاية الموسم الحالي ، مع وضع بند بالتعاقد يُتيح لنادى الاتحاد السكندرى ضمه بصفة نهائية عقب نهاية هذا الموسم.

و يُجيد إبراهيم حسن اللعب بمركز الجناح الأيمن ، و سبق له تمثيل أندية الإسماعيلى و الزمالك .

و جاء التعاقد مع اللاعب وفقاً للرؤية الفنية للكابتن حسام حسن المدير الفني و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة .



ووافق إبراهيم حسن على انضمامة لصفوف زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى. وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل العقد بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع نادى بيراميدز .



و يحرص مجلس إدارة النادى علي إنهاء التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن إبراهيم حسن و الكابتن حسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

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