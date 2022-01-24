اللجنة العلمية لكورونا تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة..والعلاج المصري لكورونا..فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حالة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مطمئنة وقارب على الشفاء ، متوقع أن يكون موجودا بالكاميرون لو تأهلت مصر للدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن “مولنوبيرافير” هو عقار مصري، سيساهم في التعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة.

وتابع حسام حسني، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بمصر مثل الوضع في العالم، ولكن لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات

المناعة المجتمعية

وأشار أن الوصول للمناعة المجتمعية يجب أن يتم عن طريق الحصول على اللقاحات، أو الإصابة بالمرض، متوقعا أن يكون “متحور الأوميكرون” ستكون نهاية كورونا.