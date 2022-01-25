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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات مشددة.. التعليم العالي: نسبة حضور الطلاب بلغت 95%.. والتيرم الثاني يسير وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي

صدى البلد

التعليم العالي:

عدد مرات حضور طلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغت 95%
إجازة منتصف العام أسبوعان فقط
الانتهاء من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت
استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات مشددة
التيرم الثاني يسير وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي
 


شهدت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري إجراءات احترازية مشددة أكدت عليها وزارة التعليم العالي مشيرة إلى نجاحها بوصول عدد مرات حضور طلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغت 95%.


حيث قال الدكتورة عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن عدد مرات حضور طلاب الجامعات والمعاهد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 20 يناير 2022 بلغت نسبتها 95% من إجمالي عدد مرات أداء الامتحان.


وأضاف "عبد الغفار" أن ذلك يعكس التزام الطلاب بأداء الامتحانات في ظل تطبيق الجامعات إجراءات احترازية ووقائية مُشددة؛ لضمان أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا المُستجد، وذلك لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي.

استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول:

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه جاري إجراء الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مع ارتفاع نِسب حضور الطلاب للامتحانات وفق الجداول المُحددة لهم مسبقًا.


وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي قدم الشكر لمُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تتخذها الجامعات والمعاهد، موجهًا بضرورة الاستمرار في الانضباط الكامل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى إتمام الامتحانات، مع استمرار رفع حالة الاستعداد القُصوى بكافة المستشفيات الجامعية لاستمرار دورها الفاعل خلال فترة الامتحانات، وكذلك استمرار استعدادتها القُصوى في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.


الانتهاء من النتائج في أسرع وقت:


كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعتمد على نظام الساعات المُعتمدة.


إجازة منتصف العام أسبوعان: 


وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين.


التيرم الثاني يسير وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي:
 

واستكمل: ،" يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها".

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التعليم العالي تكشف شروط جائزة اليونسكو - روسيا مندلييف الدولية في العلوم الأساسية

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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

بينما كان قد عقد مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، الدكتور وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.
 
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير   أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الاسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة؛ للإسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية.
 
وخلال الاجتماع، استعرض  محمد عامر تقريرًا حول نشاط الصندوق وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهم الإنجازات والتحديات التى واجهت إدارة الصندوق وتحديث خطة العمل للفترة القادمة، وكذلك أهم البرامج والأنشطة التى سيتم استكمالها أو البدء فى تنفيذها خلال العام المالي 2022/2023.

وزارة التعليم العالى امتحانات الفصل الدراسي الأول المستشفيات الجامعية وزارة الصحة والسكان اجازة منتصف العام الفصل الدراسي الأول وزير التعليم العالي

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