السيولة متوفرة.. البنك الأهلي: 2.4 تريليون جنيه قيمة ودائع العملاء

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن عام 2018 وصلنا لـ تريليون جنيه في حجم الودائع، وحاليا وصل حجم الودائع لـ 2.4 تريليون جنيه.

وأضاف “أبو الفتوح”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "نزيد الودائع في الشهر حوالي 50 مليار جنيه".

وتابع نائب رئيس البنك الأهلي "هناك ثقة كبيرة من المصريين في القطاع المصرفي المصري".

وأكد "لدينا بنك مركزي قوي، وبنوك مصرية قوية، ولا قلق من توافر السيولة، والسيولة متوفرة في البنوك“، مختتما ”نقوم بتقديم أفضل خدمة لـ عملاء البنك الأهلي".



