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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف أهميتها الاستراتيجية ..فيديو

قناة السويس
قناة السويس

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن الاستراتيجية الاقتصادية للقناة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر مؤكدا أن الاستراتيجية مدتها 5 سنوات، وتعتمد على خلق  فرص عمل .

وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " اكستر نيوز " ، أن قناة السويس لديها مجموعة من الصناعات الرئيسية التي نعمل علي توطينها في الموانئ كافة ولدينا استثمارات ضخمة تم التعاقد عليها عام 2021 وخلال الـ 5 سنوات ستظهر باكورة هذه الأعمال .

وأوضح يحيي زكي ، انه قريبا سيتم عمل مجمع صناعات القطارات الكهربائية وندرس توجه لصناعات السيارات وندرس توسيع محطات الموانئ في شرق بورسعيد والسخنة و تعاقدنا بالفعل علي محطتين .

وتابع : نعمل على تطوير ميناء السخنة لتحويلة الي أكبر ميناء محوري علي البحر الأحمر وقمنا بتحديد 9 أهداف استراتيجية أبرزها توطين الصناعات بغرض إحلال الواردات .


 

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