رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف أهميتها الاستراتيجية ..فيديو

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن الاستراتيجية الاقتصادية للقناة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر مؤكدا أن الاستراتيجية مدتها 5 سنوات، وتعتمد على خلق فرص عمل .

وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " اكستر نيوز " ، أن قناة السويس لديها مجموعة من الصناعات الرئيسية التي نعمل علي توطينها في الموانئ كافة ولدينا استثمارات ضخمة تم التعاقد عليها عام 2021 وخلال الـ 5 سنوات ستظهر باكورة هذه الأعمال .

وأوضح يحيي زكي ، انه قريبا سيتم عمل مجمع صناعات القطارات الكهربائية وندرس توجه لصناعات السيارات وندرس توسيع محطات الموانئ في شرق بورسعيد والسخنة و تعاقدنا بالفعل علي محطتين .

وتابع : نعمل على تطوير ميناء السخنة لتحويلة الي أكبر ميناء محوري علي البحر الأحمر وقمنا بتحديد 9 أهداف استراتيجية أبرزها توطين الصناعات بغرض إحلال الواردات .



