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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكثر من 38 ألف خلال 2021.. مؤشر البحث العلمي شهر يناير 2022

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن أن هناك 38,664 بحث دولي عام 2021 تم نشرها للباحثين المصريين، في الجامعات والمراكز البحثية بمعدل زيادة قدره 21.1% عن عام 2020.

وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى ، في عدد الأبحاث المنشورة بعدد 6,514 بحث دولي وبنسبة 16.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة، ثم جامعة عين شمس (3,619 بحث دولى) ثم جامعة المنصورة ( 3,385 بحث دولى) ثم جامعة الزقازيق (3,129 بحث دولى).

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مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

وأوضحت الأكاديمية ، أن المصدرهو المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

جامعة القاهرة أكاديمية البحث العلمي جامعة المنصورة البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جامعة الزقازيق جامعة عين شمس

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