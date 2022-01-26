أكثر من 38 ألف خلال 2021.. مؤشر البحث العلمي شهر يناير 2022

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن أن هناك 38,664 بحث دولي عام 2021 تم نشرها للباحثين المصريين، في الجامعات والمراكز البحثية بمعدل زيادة قدره 21.1% عن عام 2020.

وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى ، في عدد الأبحاث المنشورة بعدد 6,514 بحث دولي وبنسبة 16.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة، ثم جامعة عين شمس (3,619 بحث دولى) ثم جامعة المنصورة ( 3,385 بحث دولى) ثم جامعة الزقازيق (3,129 بحث دولى).



مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

وأوضحت الأكاديمية ، أن المصدرهو المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.