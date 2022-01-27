لمقاومة البرد.. طريقة عمل شوربة خرشوف

شوربة خرشوف من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بالأخص في فصل الشتاء والأيام الباردة، فهي تساعدك على الشعور بالتدفئة ومن الأطباق الصحية و قليلة السعرات الحرارية أيضا.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شوربة خرشوف بأسهل الخطوات.



مقادير شوربة خرشوف



نصف كيلو خرشوف

نصف كوب لسان عصفور

ربع كوب كريمة

1 ملعقة دقيق

مرقة

ماء ساخن

عصير ليمون

ثوم شرائح

ملح

فلفل أسود

كمون



طريقة تحضير شوربة خرشوف



- في حلة على النار يشوح الخرشوف مع لسان العصفور والثوم ويضاف الدقيق وعصير الليمون والمرقة والكريمة والماء الساخن

- ويتبل بالملح والفلفل ويترك الخليط ليغلى حتى يطهى ويقدم