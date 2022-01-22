طريقة عمل شوربة الجزر المشوي ..فوائد صحية لن تتوقعها

طريقة عمل شوربة الجزر من الأكلات الشهية و اللذيذة لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص في فصل الشتاء لأنها تساعد على الشعور بالتدفئة، كما أن شوربة الجزر من الأطباق الصحية التي تتمتع بأحتوائها على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الأنسان.

شوربة الجزر تتميز بأن يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بمجموعة من الوصفات السهلة ذات المذاق الشهي و اللذيذ أيضا، قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل شوربة الجزر المشوي.

مقادير عمل شوربة الجزر المشوي

كيلو جزر

بطاطس

بصل

2 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة زبدة

مكعب مرق

ملعقة كبيرة كمون

ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

بهارات

كوب كريمة

طريقة تحضير شوربة الجزر

- في حلة على النار توضع الزبدة مع البصل المفروم والثوم المفروم

-يضاف إليها الجزر المقطع ويشوح قليلا على النار

-يضاف إليها البطاطس المقطعة

-تضاف البهارات وكمون ومكعب مرقة وملح وفلفل وجوزة الطيب

-ثم يغطى بماء ساخن ويترك لينضج

- يستخدم خلاط كهربائي لفرم الخليط

- تقدم ساخنة مع كريمة على الوجه

مقادير عمل شوربة الجزر المشوي

فوائد شوربة الجزر المشوي

شوربة الجزر من الوصفات الصحية و تعد من الأكلات البسيطة و السهلة كما تتميز بأنها من الأكلات التي تعمل على معالجة الالتهاب وبناء المناعة، كما تتسم شوربة الجزر المشوي بأنها من الأطباق التي يمكن تناولها كوجبة خفيفة على العشاء.

شوربة الجزر غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية، إنها تساعد الجسم على إزالة الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا إذا تراكم الكثير منها في الجسم.

تنتج الجذور الحرة من العمليات الطبيعية والضغوط البيئية، يمكن للجسم القضاء على العديد من الجذور الحرة بشكل طبيعي ، ولكن يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الغذائية ، خاصة عندما يكون الحمل المؤكسد مرتفعًا، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .

فوائد شوربة الجزر المشوي

-رؤية

يحتوي الجزر على فيتامين أ ، وقد يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف الملتحمة ، وهو مرض يصيب العين تدريجيًا، يمكن أن يسبب جفاف الملتحمة العمى الليلي أو صعوبة الرؤية عندما تكون مستويات الضوء منخفضة.

وفقًا لمكتب المكملات الغذائية ، فإن نقص فيتامين أ هو أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن الوقاية منها للعمى عند الأطفال، لذلك بطريقة ما ، يمكن أن يساعدك الجزر على الرؤية في الظلام.

ومع ذلك ، من غير المرجح أن تتحسن رؤية معظم الأشخاص من تناول الجزر ، ما لم يكن لديهم نقص فيتامين أ، يحتوي الجزر أيضًا على مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين ، وقد يساعد الجمع بينهما في منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو نوع من فقدان البصر.

-سرطان

قد يؤدي وجود الكثير من الجذور الحرة في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

قد تقلل التأثيرات المضادة للأكسدة للكاروتينات الغذائية - الأصباغ العضوية الصفراء والبرتقالية والحمراء الموجودة في الجزر والخضروات الأخرى - من هذه المخاطر. لوتين وزياكسانثين مثالان على هذه الكاروتينات.

جزرة واحدة متوسطة الحجم ، تزن 61 جرامًا ، تحتوي على 509 ميكروجرام من فيتامين أ.

كما أنه يوفر 5050 ميكروجرام من بيتا كاروتين و 2120 ميكروجرام من ألفا كاروتين [YB2] ، وهما من مضادات الأكسدة التي تحتوي على فيتامين أ والتي يمكن للجسم تحويلها إلى فيتامين أ أكثر ، حسب الحاجة.

وفقًا للإرشادات الغذائية لعام 2015-2020 للأمريكيين ، تحتاج الإناث البالغات إلى استهلاك 700 ميكروغرام على الأقل من مصدر فيتامين أ الموثوق به كل يوم ، بينما يحتاج الذكور البالغون إلى 900 ميكروجرام على الأقل من RAE.

سرطان البروستاتا: اقترحت مراجعة للدراسات في عام 2015 وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالكاروتينات وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ومع ذلك ، فإن تأكيد الارتباط ، ثم تحديد السبب ، سيتطلب مزيدًا من البحث.

اللوكيميا: في عام 2011 ، وجد الباحثون دليلاً على أن العناصر الغذائية في مستخلص عصير الجزر يمكن أن تقتل خلايا سرطان الدم وتبطئ أو توقف تقدمها.

سرطان الرئة: في عام 2011 أيضًا ، خلص الباحثون إلى أن شرب عصير الجزر قد يساعد في منع نوع الضرر الذي يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.

في وقت سابق ، أشار التحليل التلوي لعام 2008 إلى أن المشاركين الذين يتناولون كميات كبيرة من الكاروتينات المختلفة لديهم مخاطر أقل بنسبة 21٪ للإصابة بسرطان الرئة ، بعد ضبط التدخين ، مقارنة بالمشاركين في مجموعات المراقبة.

-صحة الجهاز الهضمي

قد يؤدي استهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالكاروتينويد إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون ، وفقًا لبحث عام 2014 الذي شمل بيانات من 893 شخصًا.

تشير نتائج دراسة نُشرت في العام التالي إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من أولئك الذين يستهلكون القليل من الألياف.

تحتوي الجزرة المتوسطة على 1.7 جرام مصدر موثوق من الألياف ، أو ما بين 5٪ و 7.6٪ من احتياجات الشخص اليومية ، حسب العمر والجنس. وفي الوقت نفسه ، يوفر كوب واحد من الجزر المفروم 3.58 جم من الألياف.

فوائد شوربة الجزر المشوي

فوائد شوربة الجزر المشوي للأطفال

فوائد شوربة الجزر المشوي للأطفال لا يعرفها الكثير من الأشخاص فهي تعد كنز صحي و ذلك لأن يعتبر الجزر من أشهر الخضروات لأنه سهل النمو وصحي أيضًا، كما يتميز الجزر بأنه غني بالبيتا كاروتين ، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد على النمو الصحي للأطفال، يلعب بيتا كاروتين دورًا مهمًا في بناء المناعة وله أيضًا خصائص مضادة للشيخوخة.

ما هي فوائد شوربة الجزر المشوي للأطفال؟

كشف موقع parenting.firstcry. ، فيما يلي عن أبرز فوائد شوربة الجزر المشوي للأطفال

-خلايا الجسم السليمة:

يحتوي الجزر على خصائص معينة تؤثر بشكل مباشر على آلية نمو الخلايا، هذا يضمن أن نمو الخلايا ليس غير خاضع للرقابة وغير متحكم فيه. من ناحية أخرى ، في المناطق التي يجب أن يكون نمو الخلايا فيها سريعًا ، مثل الإصابات أو الجروح ، يساعد الجزر في التئام تلك المناطق.

-عمل أفضل للكبد:

في حالة دخول أي مواد كيميائية سامة إلى الجسم ، فإن العضو الأساسي الذي يتأثر هو الكبد. يحتوي الجزر على خصائص لا تدعم خلايا الجسم فحسب ، بل تساعد أيضًا في حماية الكبد من تأثيرات هذه المواد الكيميائية الضارة.

- يقوي المناعة:

أهم شيء يحتاجه الطفل هو جهاز مناعة قوي، تلعب الخلايا الليمفاوية والصفائح الدموية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على توازن جهاز المناعة وضمان قوته، يساعد الجزر في تحسين عدد هذه الكيانات التي تعزز المناعة داخل الطفل.

- طرد السموم:

لا يقوم الجهاز الدوري بنقل الأكسجين عبر القلب والأوعية الدموية فحسب ، بل يساعد أيضًا في طرد السموم من الجسم ، وذلك بفضل الكلى، يحتوي الجزر على مركبات الفلافونويد وهي مغذيات دقيقة، تعمل هذه الأدوية على تحسين صحة القلب والكلى بشكل مباشر ، مما يجعلها تعمل بشكل أفضل.

- تحسين البصر:

فيتامين (أ) وبيتا كاروتين هما عنصران أساسيان مسؤولان عن تنمية بصر جيد، هذه تؤثر على نمو الشبكية وتساعد في الحفاظ عليها في حالة جيدة، يحتوي الجزر على هذين العنصرين بكميات جيدة ، مما يساعد في الحفاظ على رؤية واضحة وحادة.