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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشعب يدعم النظام.. الرئيس التونسي يكشف نتيجة الاستفتاء الشعبي

قيس سعيد
قيس سعيد

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، عن تأييد الأغلبية المطلقة من المواطنين لنظام الحكم الرئاسي ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله.

وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال الاستفتاء الشعبي الإلكتروني الذي أجرته البلاد اليوم.

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وأظهرت باقي النتائج الأولية، أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.

ووافق 81% من المصوتين على تولي الدولي الشئون الدينية. وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات "إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها".

الرئيس التونسي قيس سعيد تونس اخبار تونس الاستفتاء الشعبي الإلكتروني

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