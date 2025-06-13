شهود عيان وتحريات .. النيابة تحقق في حريق مول البنفسج بحدائق أكتوبر | صور

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في نشوب حريق هائل في محل داخل مول البنفسج بمدينة حدائق أكتوبر.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اندلاع حريق أمام مول تجاري بحدائق أكتوبر، حيث تبين أن حريق اندلع بمحل لإنتاج الخبز، وامتد لمحلات مجاورة، مما أدى إلى تفحم بمحتويات بعضها.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحلات، بالإضافة إلى شهود عيان، وتبين أن انفجار أسطوانة غاز أدت إلى اندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.