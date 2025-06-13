حريق وانفجار أنبوبة داخل مول البنفسج بحدائق أكتوبر

نشب حريق في محل عقب انفجار اسطوانة غاز داخل مول البنفسج بمدينة حدائق أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة طفل بحروق وآخرين باختناقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في مول بمنطقة دهشور بحدائق أكتوبر، دفعت قوات الحماية المدنية على الفور بـ ١٠ سيارات إطفاء وسيارة اسعاف لاخماد النيران.

وأشار الفحص الأولى إلى أن النيران اندلعت في مخبز بسبب انفجار اسطوانة غاز داخل مول البنفسج، تحاول سيارات الإطفاء محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي المول.

تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.