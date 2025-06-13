التحقيق في حريق مصنع مكرونة بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في التهام حريق هائل مصنع مكرونة بمدينة أوسيم بالجيزة.

وانتدبت النيابة رجال الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ونجحت ١٠ سيارات من قوات إطفاء الجيزة في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع مكرونة في قرية برطس بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في مصنع بمدينة أوسيم، انتقلت على الفور قوات الشرطة لفرض كردون أمني بمحيط الحريق ومنع حدوث إصابات بين الأهالي ودفعت قوات الحماية المدنية بـ ١٠ سيارات للسيطرة على النيران.

وأشار الفحص الأولى إلى أن الحريق نشب داخل مصنع مكرونة بقرية برطس في مدينة أوسيم وجابهت قوات الدفاع المدني النيران لإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

ونجحت عمليات الإطفاء فيما تولى المختصون من شركتي الغاز والكهرباء بفصل الغاز والتيار الكهربائي عن المنطقة لمنع وقوع كارثة.