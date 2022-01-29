قبل انطلاقها بساعات.. تفاصيل انتخابات نقابة الزراعيين

تنطلق غدًا الأحد انتخابات نقابة الزراعيين بالمقر الرئيسي للنقابة بالقاهرة، وبجميع الفروع فى المحافظات على مستوى الجمهورية، تحت إشراف مستشاري هيئة قضايا الدولة.



ويتنافس الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحالى ، مع 6 آخرين على مقعد نقيب الزراعيين ، حيثُ يتنافس معه الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، والدكتور نظمي عبد الحميد عميد زراعة عين شمس السابق، والدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق.



وتعانى نقابة الزراعيين حاليًا من حالة من الغضب من الأعضاء بسبب تأخير صرف المعاشات ، وبعض المشكلات التى تواجهها النقابة .



ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية غدا يوم الأحد 30 يناير 2022، فضلا عن إتمام كافة اجراءات العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية.

