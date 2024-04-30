خلاص يا جماعة متشتروش| مشادة حادة على الهواء بين رشا مجدي وتاجر سمك

قال عبد الله البغدادي، أحد تجار السمك بدمياط، إن 90% من الأسماك الموجودة في مصر من المزارع و10% فقط بلدي، متابعًا أن المزارع تتطلب تكلفة أعلاف وسولار وأوكسجين وعمال وتأمين على المزارع.



مشادة حادة على الهواء

وأضاف “البغدادي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، اليوم الثلاثاء، أنه تم خفض الأسعار مؤخرًا من أجل محدودي الدخل، لافتًا إلى أن السوق يرجع للعرض والطلب.



وعلقت الإعلامية رشا مجدي على حديثه، قائلة: “يعني لما لاقيتوا الأسماك بتعفن نزلتوا أسعارها”، متابعة: “يعني ايه اللي حصل في الأسبوعين دول أدى لزيادة الأسعار 50 و60%؟”.

ورد عبد الله البغدادي، أحد تجار السمك بدمياط أن الطلب الزيادة على المنتج يرفع سعره.

وعقبت رشا مجدي: “خلاص طالما الحكاية عرض وطلب خلا ص يا جماعة منشتريش”.