المقاطعة تنجح في تراجع سعر السمك 10% ببورسعيد

أكد محمد غريب، عضو حملة مقاطعة الاسماك في بورسعيد، أن حملة المقاطعة، حققت الأثر الإيجابي لها، في بيع السمك ببورسعيد الاثر الايجابي ام في بيع السمك ببورسعيد، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك انخفضت نحو 10%، ووصل سعرها إلى 50 جنيها.

وقال محمد غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن سعر كيلو سمك البوري، وصل إلى 180 بعد أن كان سعره 250 جنيها.

وتابع عضو حملة مقاطعة الاسماك في بورسغيد،أنه بعد مرور أسبوع سيتم تخفيض أسعار الأسماك من 30 إلى 35%، بعد أن سجل انخفاضات اليوم وصلت إلى 10%.