الطاقة السعودية: النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة "كوب27"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أنه لا يمكن اتباع منهجية أنانية في التعامل مع التغير المناخي.

وأكد وزير الطاقة السعودي، على أن المشكلة الحقيقية بشأن مواجهة التحديات المناخية تكمن في تفسير اتفاقية باريس.

ولفت وزير الطاقة السعودي، أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآثار المناخية والاستحقاقات الوطنية.

وتابع وزير الطاقة السعودي أن النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة "كوب27"، مضيفاً أن هناك مشكلة حقيقية في كيفية التعامل مع التغير المناخي بعدالة وإنصاف بين الدول.