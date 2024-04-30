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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة جامعة سوهاج البيطرية تتجه لقرية الصلعا لعلاج الحالات بالمجان

صدى البلد

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة علاجية لقرية الصلعا بمركز سوهاج، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الكلية بمدن وقرى المحافظة الأكثر احتياجاً،  ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان إدارة الجامعة وضعت خطة  للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفاً أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم بالقافلة مناظرة ٦٠٠ حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان.

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وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب  إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون،  وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

ومن الجدير بالذكر انه شارك فى القافلة عدد ١٢ عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

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