رئيس جامعة سوهاج: بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 21 مايو المقبل

وافق مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على تحديد مواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 مايو المقبل.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن المجلس وافق - في جلسته التي عقدت بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات - على تعيين المعيدين بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب البشري من بين أوائل دفعة عام 2018 / 2019، والتي تنتهي فترة عملهم بالمستشفي الجامعي خلال أشهر "يونيو، ويوليو، وأغسطس" من العام الجارى، كما تمت الموافقة على اعتماد لائحة برنامج (نظم المعلومات المكتبية برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، والموافقة على إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة "وحدة إدارية" واعتماد تشكليها ونظام العمل بها، وقبول 20 دراجة هوائية مقدمة منحة من وزارة البيئة للجامعة، وذلك ضمن مسابقة "صحتنا في كوكبنا".

وأشار إلى أن المجلس وافق على قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ عدد من القوافل التوعوية بالقري التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التوعوية للطلاب داخل الكليات عن مكافحة وضع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى الموافقة على عقد ورش عمل تحت عنوان "تطور طرق تربية سلالة الأغنام السوهاجي كسلالة واعدة للأغنام للتربية في سوهاج وصعيد مصر بين التحديات والمستقبل" خلال شهر مايو القادم.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن مجلس الجامعة وافق على تعيين عضوين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 4 أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب في وظيفة مدرس، بالإضافة إلى الموافقة على منح درجة الدكتوراة لعدد 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات "الآداب، والطب البشري، والعلوم، والزراعة"، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات "الطب، والتربية، والتجارة، والآثار، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب".