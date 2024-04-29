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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

“سوهاج الجامعي” تجري عملية جراحية لمصاب بطلق ناري بعظام الرقبة

صدى البلد

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى  سوهاج الجامعي الجديد ، شاباً مصابا بطلق ناري بعظام الرقبة والوجه، وبشكل عاجل تم تشكيل فريق طبي متخصص من وحدة جراحات الوجه والفكين.

وبالتعاون مع قسم التخدير، تم التعامل مع الحالة وعمل الاسعافات الأولية اللازمة لوقف النزيف وتركيب المحاليل، لاستقرار الحالة الصحية العامة وتجهيزه لدخول العمليات بشكل عاجل.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المريض حضر إلي المستشفى الجامعي في حالة سيئة نتيجة طلق ناري بعظام الرقبة والوجه، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريض بعد إجراء عملية جراحية استغرقت عدة ساعات، وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

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مستشفى سوهاج الجامعي

وقال الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ إنه تم نقل المريض على وجه السرعة لعمليات جراحة الوجه والفكين، وتوفير كافة المستلزمات والمعدات لإجراء تلك الجراحة، والتواصل مع الأقسام المختصة بالمستشفى الجامعي لإنقاذ حياة الشاب.

وأكد الدكتور اسلام عامر أنه استكملاً لما تقوم به وحدة جراحات الوجه والفكين من عملها المستمر في استقبال حالات الإصابات المختلفة وتقديم اعلي رعاية صحية عاجلة، وبتكليف من الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة العام، تم التعامل مع الحالة بتثبيت الكسور بعملية نوعية والتعامل مع حالة المريض بعناية ودقة شديدة، من خلال فريق طبي مكون من الدكتور محمود فهمي معيد بجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع قسم التخدير والهيئة التمريضية المعاونة.

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