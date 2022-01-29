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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بكوبنهاجن يبحث مع "الطاقة الدانماركية" التحول إلى الطاقة النظيفة بحلول 2024

صدى البلد

 التقى سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن كريم شريف برئيس هيئة الطاقة الدانماركية لمناقشة سبل دعم العلاقات المتميزة القائمة بين الهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتحضير للزيارة القادمة لوفد من الوكالة الدانماركية للطاقة إلى القاهرة فى فبراير ٢٠٢٢، وذلك فى إطار تبادل الخبرات فى مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

ويأتي اللقاء، في إطار مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الدانماركية في مجالي الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي.

وعلى صعيد التحضير  للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي ستستضيفها مصر العام الجاري، فقد أقام السفير المصرى مأدبة عشاء على شرف القيادات العليا لمجموعة ميرسك العالمية والمتمثلة فى الرئيس التنفيذى للشركة ونائبيها لشئون العلاقات العامة والطاقة النظيفة بحضور مسؤول التواصل الحكومى بميرسك مصر هاني النادي، وذلك لمناقشة الخطط المزمعة للشركة فى مجال الطاقة النظيفة ومتابعة الاتصالات الجارية مع الجهات المعنية فى مصر لتعزيز تواجدها على الأرض، وكذا مناقشة خطط الشركة للتحول الى الطاقة النظيفة بحلول عام 2024.
 

مصر كهربا الأمم المتحدة الطاقة النظيفة وزارة الكهرباء مجال الطاقة النظيفة

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