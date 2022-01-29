ناقد رياضي: لقاء مصر والمغرب عربي خالص ومن يتفوق سيكون مرشحا للفوز بالبطولة

قال الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، إن مواجهة منتخب مصر لـ منتخب المغرب في أمم إفريقيا صعبة .

وأضاف أحمد عبد الباسط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لقاء الغد عربي خالص ومن يفوز في مباراة الغد سيكون مرشحا بقوة للفوز بالبطولة ".



وتابع أحمد عبد الباسط :" لدينا محمد صلاح ومنتخب المغرب لديه اشرف حكيمي"، مضيفا:" روح مرتفعة داخل منتخب مصر على الرغم من الصعوبات التي نواجهها".

وأكمل أحمد عبد الباسط :" فندق إقامة المنتخب يبعد عن ملعب مباراة الغد بـ ساعة"، مضيفا:" كيروش لم يتمكن من الوصول لـ مقر المؤتمر الصحفي قبل المباراة بسبب الزحام المروري".

ولفت أحمد عبد الباسط:" تنظيم بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون سيء للغاية والكاميرون غير مؤهلة لاستضافة البطولة، ومنتخب مصر يعاني هناك "، مضيفا:" الفنادق في الكاميرون ليست جيدة".

