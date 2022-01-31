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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين الفتوى: المرأة ليست ملزمة بالإنفاق على المنزل .. فيديو

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرجل هو الملزم بالإنفاق على المنزل وليست المرأة، مضيفا أن نتعامل بالرحمة في الأسرة، وعلى المرأة أن تتعامل من باب التقوى والاستحسان. 

وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المرأة ليست ملزمة بالإنفاق على المنزل وهى مسئولية الرجل.

أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن مسلسل الاختيار 1 و 2 يربي الأجيال الحالية والمستقبلية على القيم الوطنية.

وأضاف عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الوطنية أخلاق وتعني الحفاظ على الوطن والدين والمواطنة، لافتا إلى أن الواقعية تعني معالجة الأعمال الإبداعية لمشاكلنا بطريقة احترافية.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإبداع كفكرة مرتبط بالتجديد والحضارة، مشيرا إلى أن غياب الإبداع يؤدي إلى عدم وجود مستقبل.

وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الإسلام دين مبدع، وكل الديانات تدعو إلى الإبداع ولكن بشروط وضوابط.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نشر الفواحش ليس من ضمن الابداع.
 

مجدى عاشور مفتى الجمهورية أمين الفتوى الإفتاء المصرية باب التقوى أحمد موسى

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أمين الفتوى: الاختيار 1و 2 يربي الأجيال الحالية والمستقبلية على القيم الوطنية

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