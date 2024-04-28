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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب أطباء أسنان كفر الشيخ: هدفنا خدمة زملائنا والارتقاء بالمهنة

الفائزون في انتخابات
الفائزون في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بكفر الشيخ

أعرب الدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء أسنان كفر الشيخ، عن خالص شكره وتقديره لأسرة طب الأسنان في المحافظة على ثقتهم الغالية وانتخابه لفترة ثانية كممثل لهم.

وأكد «فاضل» التزامه ببذل قصارى جهده مع مجلس النقابة الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة لخدمة مهنة طب الأسنان والارتقاء بها، وتحقيق مصلحة جميع أعضاء النقابة في محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن إعادة انتخاب الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء أسنان كفر الشيخ لولاية ثانية شهادة ثقة كبيرة من قبل زملائه وتقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة المهنة والارتقاء بها خلال الفترة الماضية.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، أسفرت عن فوز الدكتور أحمد فاضل، نقيبًا لأطباء الأسنان بالمحافظة، والدكتور عبد الحميد طلحة، عضواً بمجلس النقابة «فوق السن»، والدكتور حسام أبو شعيشع، عضوًا بمجلس النقابة «تحت السن».

الفائزون في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ 
إعادة انتخاب بمحافظة كفر الشيخ انتخابات التجديد النصفي النقابة الفرعية التجديد النصفي محافظة كفر الشيخ

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