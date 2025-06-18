اجتماع المجلس الإقليمي للسكان وتكرم المشاركين بخطة تحسين الخصائص السكانية بالشرقية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية والتعرف على معدلات أداء تنفيذ محاور الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام ، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ،وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، ولؤي عبد الله مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، والدكتورة إيمان علي مديرة فرع المجلس القومي للسكان ، والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ، ودعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ،وريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة ، والشيخ السيد علي شبانه مدير عام الادارات بمديرية الأوقاف ، والقمص متياس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء وماري يوحنا بالزقازيق ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومنسقي وحدات السكان بالمراكز والمدن والأحياء.

أكد محافظ الشرقية أن الزيادة السكانية تمثل قضية أمن قومي وتتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد منها والتي تأتي تنفيذاً لخطه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجيه مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة وخلق جيل متعلم ومعافى صحياً قادر على العمل والعطاء والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لما تحقق من جهود ملموسة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والتي عكست تكاتف مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني من أجل هدف مشترك وهو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وقال المحافظ نُدرك جميعًا أن ما تحقق ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمسيرة مستمرة من العمل الجاد والمتكامل، ولذلك نعلن من هنا جاهزيتنا الكاملة للإنطلاق في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، واضعين نُصب أعيننا أهمية العمل على عدة محاور متوازية تشمل تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية واستمرار دعم تغذية الأمهات والأطفال، خاصة في الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما يضمن بناء أجيال أكثر صحة وقدرة ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية بشرية شاملة ومستدامة وتمكين المرأة والشباب ليكونوا شركاء حقيقيين في التنمية.

ومن جانبها قدمت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر للقضية السكانية وكذلك للقائمين علي تنفيذ المرحلة الاولي من الخطة العاجلة للسكان والتنمية والتي تم تنفيذها بمركز بلبيس ( وحدة السكان – المجلس القومي للسكان – مديرية الصحة – مديرية التضامن الاجتماعي – مديرية الشباب والرياضة – مديرية الأوقاف – مديرية التربية والتعليم - فرع ثقافة الشرقية – المجلس القومي للمرأة – مشروعك – هيئة تعليم الكبار – جمعية شباب الشرقية ) وتحقيق نسب انجاز عالية بخفض الإحتياجات ورفع كفاءة الأداء والمؤشرات السكانية وصولاً لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

بينما إستعرضت الدكتورة إيمان علي مديرة فرع المجلس القومي للسكان مخرجات المرحلة الأولى للخطة العاجلة بمركز بلبيس والتي شملت مرحلة التقييم وتشخيص الفجوات ثم إجراء التقييم الشامل للوحدات من خلال فريق الجودة والحوكمة بالوزارة أعقبه عمل الإستبيان الخاص بالمجتمع من خلال الرائدات الريفيات والمرشدات السكانيات لتحليل المجتمع طبقا للمؤشرات السكانية ثم مرحلة تطبيق الخطة التنفيذية لرفع المؤشرات السكانية اعقبها مرحلة التقييم وتم خلالها تحقيق نسب انجاز عاليه بالاضافة الي استعراض استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من الخطة بمركزي فاقوس وأبو كبير .

شهد الاجتماع قيام الأستاذة ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة بعرض مؤشرات وأهداف توطين التنمية المستدامة عام 2030 لمحافظة الشرقية والتي تشتمل علي 50 مؤشر حصل منهم 4 مؤشرات علي الترتيب الاول وحققت 8 مؤشرات المستهدف بنسبة 100 % بينما حقق 11 مؤشر المستهدف بنسبة تجاوزت الـ 90 % وذلك بنسبة انجاز كلية 46 % وتم رصد عدد من المؤشرات في حاجة الي تسليط الضوء عليها وتكثيف الجهود لتحقيقها وتم التوصية بتفعيل دور برامج الحماية الاجتماعية والتوعية ببرامج التغذية السليمة بين ( الإباء ،الأمهات ، المقبلين علي الزواج ) وكذلك العمل علي زيادة عدد الأطباء البشريين لكل 10000 من السكان وتفعيل المبادرات الخاصة بالقضاء على أمراض التهاب الكبد الوبائي كما تم بفيروس سي والتوسع في برامج التوعية للحد من العنف بجميع أشكاله والتوعية بمخاطر الزواج المبكر والحد من العنف ضد الأطفال.

وفي نهاية الإجتماع حرص محافظ الشرقية علي تكريم المشاركين في تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بالمحافظة بمنحهم شهادات تقدير وذلك لتحقيق نسب انجاز عاليه مؤكدا علي ضرورة تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل بالتوازي مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمركزي فاقوس وأبو كبير وتفعيل دور منسقي وحدات السكان والرائدات الريفيات في توعية المواطنين بمخاطر الزواج المبكر ومخاطر الزيادة السكانية.