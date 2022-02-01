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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دافعت عن المسجونين.. وفاة ملكة جمال أمريكا في منزلها بطريقة غامضة

تشيزلي كريست
تشيزلي كريست

في واقعة محزنة، أعلنت عائلة “تشيزلي كريست” الممثلة والمحامية وملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، عن عمر يناهز 30 عاما.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور على كريست ميتة في مدينة نيويورك في وقت مبكر من صباح الأحد، وكانت، الفائزة بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019 ، أيضًا محامية عملت لصالح السجناء المسجونين ظلماً.

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وقالت عائلتها في بيان “في حزن كبير ، نشارك حزننا عن حب حياتنا الحبيبة تشيزلي، كان نورها العظيم هو الذي ألهم الآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها”.

 

وأضاف بيان الأسرة أن "تشيزلي جسدت الحب وخدمت الآخرين" من خلال عملها كمحامية أو كملكة جمال للولايات المتحدة أو كمقدمة تلفزيونية لبرنامج إكسترا الشهير والترفيه.

 

أكدت شرطة مدينة نيويورك اكتشاف جثة كريست صباح الأحد ، ويبدو أن وفاتها كانت انتحارًا، وقبل وفاتها بفترة وجيزة ، نشرت كريست صورة على إنستغرام كتبت فيها: "عسى أن يجلب لك هذا اليوم الراحة والسلام".

 

عملت كريست الرياضية الجامعية السابقة مراسلة لقناة “إكسترا” في سبتمبر 2019، وفي بيان ، ويصفها العرض الجماعي الوطني بأنها “ليست مجرد جزء من البرنامج، لقد كانت جزءًا من عائلتنا الإضافية وأثرت على طاقم العمل بأكمله”.

 

وكان فوزها في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019 بمثابة سابقة تاريخية عندما كان الفائزون في أكبر ثلاث ملكات جمال في أمريكا جميعهم من النساء السود.

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